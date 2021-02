Al passo con l’Africa per il suo e nostro futuro economico | l’accordo per l’African Continental Free Trade Area

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Quando nel 2018 quaranta leader di paesi africani firmarono un accordo per il libero commercio, dimostrarono con forza la volontà politica di andare oltre gli accordi regionali e portare il concetto ad un livello più alto. Un’azione veramente coraggiosa e lungimirante. Le associazioni come COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa), SADC (Southern African Development Community), EAC (East African Community), ovvero diverse associazioni regionali in Africa, rispecchiano i quattro punti cardinali nel continente così come le tradizioni culturali e giuridiche. È proprio da queste associazioni che già nel 2008 in un summit che le vedeva tutte e tre protagoniste ebbe origine l’idea di una zona di libero commercioe, tutta africana. L’idea andò sviluppandosi via via, fino a diventare la base per una vera e propria svolta epocale quando i quaranta leader ...