Agata Reale, l’ex ballerina di Amici rivela: “Ho una leucemia acuta, l’ha saputo anche Maria” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Agata Reale il mese scorso ha voluto rispondere alle dichiarazioni rilasciate da Vito Conversano su Biccy e al relativo commento di Alessandra Celentano. La ballerina l’ha fatto in una live durante la quale si è anche tolta la parrucca e ha rivelato di avere una malattia, di cui però non ha voluto parlare. In questi giorni l’ex Amica di Maria ha trovato il coraggio e in un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha parlato della sua battaglia. “Dopo il matrimonio, il 26 agosto 2019 io e Carmelo ci siamo sposati in chiesa, e a novembre svengo a casa. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 febbraio 2021)il mese scorso ha voluto rispondere alle dichiarazioni rilasciate da Vito Conversano su Biccy e al relativo commento di Alessandra Celentano. Lafatto in una live durante la quale si ètolta la parrucca e hato di avere una malattia, di cui però non ha voluto parlare. In questi giorniAmica diha trovato il coraggio e in un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha parlato della sua battaglia. “Dopo il matrimonio, il 26 agosto 2019 io e Carmelo ci siamo sposati in chiesa, e a novembre svengo a casa. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio nein tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con ...

