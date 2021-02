Agata Reale | ex di Amici | ‘Ho la leucemia | con il Covid sono rimasta sola’

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel 2006/2007 ha preso parte alla sesta stagione dicome ballerina, epassate alla storia le sue litigate con Alessandra Celentano che le ricordava continuamente il suo collo del piede non adatto a fare la ballerina. Oggitorna a far parlare di sé per questioni ben più serie. La danzatrice combatte infatti contro la lecuemia. La diagnosi improvvisa Intervistata da Diva e Donna, che nell’agosto 2019 ha sposato Carmelo De Luca con cui ha una bambina di 4 anni, parla dellapromielocitica acuta che le è stata diagnosticata per caso. “A novembre, qualche mese dopo il mio matrimonio, svengo a casa. Dopo i controlli la diagnosi parla dipromielocitica acuta”. Il racconto della malattia “Avevo una perdita di ...

Parla l'ex allieva di ..., ex ballerina di Amici , vive un dramma senza fine. 'Ho la leucemia ' , confessa a Diva e Donna. Già a fine gennaio, sul social, si era scagliata contro i leoni da tastiera che ...Intervistata da Diva e Donna Agata Reale, che nell’agosto 2019 ha sposato Carmelo De Luca con cui ha una bambina di 4 anni, parla della leucemia promielocitica acuta che le è stata diagnosticata per c ...Agata Reale, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato in un’intervista la sua malattia: “Ho la leucemia. Durante la pandemia sono rimasta da sola”. Agata Reale è una ballerina e perfor ...