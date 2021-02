Afragola | ladri in fuga contromano sull’Asse mediano | ci sono feriti

InterNapoli : Far West sull'Asse Mediano, inseguimento tra banditi e ladri finisce nel sangue #Afragola #Cardito #Frattamaggiore… -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola ladri

TorreSette

...tra banditi efinisce nel sangue (frame tratto dal video di Nano Tv) Prima la rapina poi l'inseguimento sull'Asse Mediano e l'incidente. Rocambolesco episodio avvenuto in mattinata tra...Attimi di terrore in una pizzeria di, in provincia di Napoli, dove dei delinquenti hanno messo in atto una rapina . È avvenuta ... Ihanno portato via in velocità non solo il registratore ...Afragola, incidente all'imbocco dell'Asse mediano: scena da film con i poliziotti a inseguire i rapinatori poi o scontro ...Prima la rapina poi l'inseguimento sull'Asse Mediano e l'incidente. Rocambolesco episodio avvenuto in mattinata tra Afragola e Grumo Nevano. Come riportato da Nano Tv gli Agenti della Polizia di Stato ...