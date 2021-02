Affido Culturale recluta famiglie per offrire ai bambini attività culturali (Di giovedì 11 febbraio 2021) (di Annacarla Tredici, responsabile comunicazione di Affido Culturale) Quando si dona a un bambino l’opportunità di conoscere nuove cose, di visitare luoghi mai visti prima, di apprendere nozioni importanti, di sorridere e ridere assieme ad altri bambini, allora si compie un gesto di inestimabile valore sociale. Se questo dono è condiviso, diventa anche un momento di scambio: una ricchezza per tutti. Ed è un’emozione vera osservare gli occhi ridenti di quei bambini. Intercettare la “semplicità” di questi istanti e trasformarla in un’opportunità reale, è la vera potenza di Affido Culturale, un progetto nazionale selezionato e finanziato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per contrastare la povertà minorile in Italia. Promotore, in quanto soggetto capofila del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) (di Annacarla Tredici, responsabile comunicazione di) Quando si dona a un bambino l’opportunità di conoscere nuove cose, di visitare luoghi mai visti prima, di apprendere nozioni importanti, di sorridere e ridere assieme ad altri, allora si compie un gesto di inestimabile valore sociale. Se questo dono è condiviso, diventa anche un momento di scambio: una ricchezza per tutti. Ed è un’emozione vera osservare gli occhi ridenti di quei. Intercettare la “semplicità” di questi istanti e trasformarla in un’opportunità reale, è la vera potenza di, un progetto nazionale selezionato e finanziato da Con inell’ambito del Fondo per contrastare la povertà minorile in Italia. Promotore, in quanto soggetto capofila del ...

