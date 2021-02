Adidas vs Puma la trama del film su Rai Premium stasera giovedì 11 febbraio

(Di giovedì 11 febbraio 2021)vsilsu Rai11per il ciclo Obiettivo Mondovsè ilscelto da Raiper la prima serata di11all’interno dell’iniziativa Obiettivo Mondo che punta a far luce sui 17 punti per lo sviluppo della sostenibilità elencati nell’Agenda 2030.vsrientra al punto 12 “consumo e produzione responsabili”, in seconda serata il documentario “Backlight: il futuro dell’industria della moda”. Ilracconta la storia vera dei fratelli Adolf e Rudolf Dassler che fondarono le aziende. Si tratta di un ...

Ciò significa che è in grado di offrire quasi ogni fase della filiera a livello competitivo, e così conquistare o fidelizzare clienti comee Uniqlo . Non solo. Grazie agli ingenti ...Le indagini delle Fiamme Gialle del Gruppo di Tivoli, partite monitorando i siti on line in cui veniva pubblicizzata l'offerta di capi di abbigliamento (Nike,, Fila, Lacoste, Versace, ...Adidas vs Puma la trama del film su Rai Premium stasera 11 febbraio dove lo trovo in streaming il cast del film ...Con il film "Adidas Vs Puma" e il doc "Backlight: il futuro dell'industria della moda". Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) continua la programmazione legata all’iniziativa “Obiettivo Mondo ...