Adescava bambini online | sul suo Pc centinaia di video e foto pedopornografiche | arrestato 25enne di Roma

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La Polizia di Stato, all’esito di approfondite indagini di contrasto allo sfruttamento sessualedi minori, haA.G.G., cittadino italiano di 25 anni, per il reato di detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Le indagini L’attività della Polizia Postale diprende le mosse dall’individuazione di due account social sospetti, dietro i quali si celava l’ipotesi di scambio di materiale sessualmente esplicito ritraente minori. Gli accertamenti informatici esperiti, anche a livello internazionale, hanno consentito di individuare dapprima una mail fittizia collegata ai suddetti account, creata appositamente al fine di sviare le investigazioni, e poi di identificarne l’utilizzatore, che si connetteva attraverso una rete wi-fi aperta per nascondere le proprie tracce. Il sequestro e l’arresto Sulla ...

