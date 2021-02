Acustico: è online il nuovo singolo di Veronica che parla di autismo (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ online Acustico, il nuovo singolo della cantautrice campana Veronica. Il brano parla di autismo, tema che l’autrice conosce bene perché ne soffre una persona che le è molto vicina. “Il mio scopo – afferma – è restituire all’ascoltatore il concreto punto di vista di chi convive con questa realtà”. Distribuito da Artist Fist e prodotto da Cantieri Sonori, Acustico è scritto in collaborazione con Marco Canigiula e con il producer Skywalker. Il basso è suonato da Matteo Carlini, che ha partecipato ai tour di Alex Britti, Serena Autieri e Andrea Faustini. La viola è suonata da Simona Ruisi, violista aggiunta nelle principali orchestre italiane e fondatrice del LuMiS Trio e del Duo Amaranta.Come spiega la stessa artista: «La musica e le parole di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’, ildella cantautrice campana. Il branodi, tema che l’autrice conosce bene perché ne soffre una persona che le è molto vicina. “Il mio scopo – afferma – è restituire all’ascoltatore il concreto punto di vista di chi convive con questa realtà”. Distribuito da Artist Fist e prodotto da Cantieri Sonori,è scritto in collaborazione con Marco Canigiula e con il producer Skywalker. Il basso è suonato da Matteo Carlini, che ha partecipato ai tour di Alex Britti, Serena Autieri e Andrea Faustini. La viola è suonata da Simona Ruisi, violista aggiunta nelle principali orchestre italiane e fondatrice del LuMiS Trio e del Duo Amaranta.Come spiega la stessa artista: «La musica e le parole di ...

