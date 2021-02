Acqua, Legambiente denuncia: 44 comuni in Campania senza depurazione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Sono 44 i comuni in Campania senza servizi per la depurazione per un totale di oltre 450.000 abitanti. E’ quanto emerge da un forum sull’Acqua di Legambiente che registra le dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione. Il record spetta alla provincia di Caserta con il 61,2% di perdite, segue subito dopo Salerno con il 55% Benevento con il 37%, Napoli con il 35%. L’associazione ambientalista ha lanciato una serie di proposte da mettere al centro del confronto sul servizio idrico integrato perché la risorsa idrica diventi uno dei pilastri del piano nazionale di ripresa . La Campania registra ancora ritardi nella depurazione mentre sulla dispersione sulla dispersione dell’Acqua si conferma una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Sono 44 iinservizi per laper un totale di oltre 450.000 abitanti. E’ quanto emerge da un forum sull’diche registra le dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione. Il record spetta alla provincia di Caserta con il 61,2% di perdite, segue subito dopo Salerno con il 55% Benevento con il 37%, Napoli con il 35%. L’associazione ambientalista ha lanciato una serie di proposte da mettere al centro del confronto sul servizio idrico integrato perché la risorsa idrica diventi uno dei pilastri del piano nazionale di ripresa . Laregistra ancora ritardi nellamentre sulla dispersione sulla dispersione dell’si conferma una ...

