A San Valentino trekking per single a Massa Lubrense

In questo periodo in cui le relazioni sociali sono così complicate la Company escursionistica Sirenland offre un modo per ripartire nei contatti autentici in un contesto naturale pulito ed open air. I single saranno i veri protagonisti di questo San Valentino che sarà l'occasione per conoscere camminando altre persone che amano il trekking come pratica di vita e filosofica. La partenza è per le 14.30 di domenica 14 febbraio da Piazza Santa Croce di Termini – frazione di Massa Lubrense – dove due guide dell'Aigae Debby Di Bello e Veriano Verde guideranno gli intervenuti sulla Via Minervia che porta alla Punta della Campanella dove le fonti dicono sia stato eretto il tempio omonimo conosciuto in tutta la Romanità. Dialogando e scendendo l'antica teoria religiosa si potranno ammirare luoghi incantevoli ...

