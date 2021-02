“A riveder le stelle”, Alessandro Di Battista lascia il Movimento 5 Stelle (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tramite un video pubblicato sulla sua pagina social, Alessandro Di Battista comunica la sua decisione di lasciare il Movimento 5 Stelle dopo l’esito del voto sulla piattaforma Rousseau “Mi faccio da parte“. Questo il messaggio affidato ai social da parte di Alessandro Di Battista che lascia il Movimento 5 Stelle dopo il voto sulla piattaforma Rousseau che ha sancito l’appoggio dei pentastellati al nuovo Governo Draghi. “Sono stati appena resi noti i risultati della votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle in merito all’appoggio al Governo Draghi. Il si ha vinto con il 60%. Rispetto la decisione di chi ha votato, sono ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tramite un video pubblicato sulla sua pagina social,Dicomunica la sua decisione dire ildopo l’esito del voto sulla piattaforma Rousseau “Mi faccio da parte“. Questo il messaggio affidato ai social da parte diDicheildopo il voto sulla piattaforma Rousseau che ha sancito l’appoggio dei pentastellati al nuovo Governo Draghi. “Sono stati appena resi noti i risultati della votazione degli iscritti alin merito all’appoggio al Governo Draghi. Il si ha vinto con il 60%. Rispetto la decisione di chi ha votato, sono ...

"?E quindi uscimmo a riveder le stelle". "È l'ultimo verso dell'Inferno. Le stelle ricorrono in ogni cantica della Divina Commedia. Quindi, anche nel Paradiso! "?L'amor che move il sole e l'altre ...

A riveder le stelle

Un racconto che invita tutti a volgere lo sguardo al cielo e "a riveder le stelle" dove è ancora possibile. "Il romanzo di Irene Borgna è il decimo della collana che impegna il Club alpino italiano e ...

"A RICORDARE E RIVEDER LE STELLE": INIZIATIVE DI "LIBERA" PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE Molise Web Tornammo a riveder le stelle... il firmamento in Cucina

Una “volta stellata” nella sala grande delle Cucine economiche popolari di Padova. È il frutto della manualità e della creatività di molte persone che si sono dedicate alla realizzazione di 1.500 stel ...

Lo Spezia in mani americane: operazione da 40 milioni

Affare formalizzato ieri: la società ligure è la sesta in Italia a diventare a stelle e strisce. Accordo da rivedere in caso di retrocessione Lo Spezia diventa americano. La società di calcio che bene ...

