A novembre Bruce Springsteen era stato arrestato per aver guidato da ubriaco, ha detto TMZ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mercoledì TMZ, sito scandalistico solitamente molto affidabile per le notizie sulle celebrità statunitensi, ha rivelato che lo scorso novembre il celebre cantante Bruce Springsteen era stato arrestato nel New Jersey con l’accusa di guidare in maniera spericolata e da ubriaco. Leggi su ilpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mercoledì TMZ, sito scandalistico solitamente molto affidabile per le notizie sulle celebrità statunitensi, ha rivelato che lo scorsoil celebre cantanteeraarrenel New Jersey con l’accusa di guidare in maniera spericolata e da

Agenzia_Ansa : Tmz, Bruce #Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza Episodio avvenuto a novembre ma reso noto solo ora… - ilpost : A novembre Bruce Springsteen era stato arrestato per aver guidato da ubriaco, ha detto TMZ - Damianodanny1 : Bruce Springsteen arrestato per guida spericolata in stato di ebbrezzaarrestato per guida in stato d’ebbrezza. A da… - LucillaMasini : Arrestato a novembre per guida in stato di ebbrezza, Bruce Springsteen andrà a processo nei prossimi giorni. Sborni… - infoitcultura : Bruce Springsteen atteso in tribunale, dopo lo stop in novembre per guida in stato di ebbrezza -