"A noi il vaccino meno efficace". Scatta l'ira di agenti e insegnanti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gabriele Laganà Preoccupazione per il basso tasso di efficacia del vaccino AstraZeneca contro l'infezione. Il ministero della Salute, però, spiega che con il farmaco si evitano i casi gravi In una situazione di emergenza come quella attuale ogni aiuto è ben accetto. La speranza di tutti, o quasi , è che la scienza lavori alacremente per mettere a disposizione del mondo intero quante più "armi" possibili contro Covid-19. Oggi di vaccini per combattere il nemico invisibile che ha causato un numero altissimo di morti e gravi danni all’economia, per fortuna, ce ne sono diversi. Ma pare che non tutti siano graditi allo stesso modo. Sul farmaco di AstraZeneca, infatti, si stanno addensando dubbi e paure, soprattutto tra gli under 55 delle categorie considerate prioritarie, tra cui docenti e forze dell'ordine, che saranno i primi a riceverlo. Sul banco degli ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gabriele Laganà Preoccupazione per il basso tasso di efficacia delAstraZeneca contro l'infezione. Il ministero della Salute, però, spiega che con il farmaco si evitano i casi gravi In una situazione di emergenza come quella attuale ogni aiuto è ben accetto. La speranza di tutti, o quasi , è che la scienza lavori alacremente per mettere a disposizione del mondo intero quante più "armi" possibili contro Covid-19. Oggi di vaccini per combattere il nemico invisibile che ha causato un numero altissimo di morti e gravi danni all’economia, per fortuna, ce ne sono diversi. Ma pare che non tutti siano graditi allo stesso modo. Sul farmaco di AstraZeneca, infatti, si stanno addensando dubbi e paure, soprattutto tra gli under 55 delle categorie considerate prioritarie, tra cui docenti e forze dell'ordine, che saranno i primi a riceverlo. Sul banco degli ...

