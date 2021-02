A Fiumicino saranno somministrati tremila vaccini AstraZeneca al giorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - La prima dose del vaccino AstraZeneca è stata somministrata nel Lazio ad un medico oculista di 54 anni, libero professionista, Marco Buglione, nel nuovo centro di vaccinazione allestito nel parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino. La dose è stata somministrata alle 7 e 40 e nel corso della giornata sono in programma oltre 500 vaccinazioni di operatori sanitari di età compresa tra 18 e 55 anni. "Sto bene, tra 12 settimane mi hanno detto che farò la seconda dose - ha detto il medico dopo la vaccinazione - adesso posso lavorare con più serenità con i miei pazienti". Quello realizzato a Fiumicino è il primo centro vaccinale realizzato in uno scalo italiano, grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma e della Croce Rossa Italiana, e punta a somministrare fino a 3mila dosi al giorno. La Croce Rossa ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - La prima dose del vaccinoè stata somministrata nel Lazio ad un medico oculista di 54 anni, libero professionista, Marco Buglione, nel nuovo centro di vaccinazione allestito nel parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di. La dose è stata somministrata alle 7 e 40 e nel corso della giornata sono in programma oltre 500 vaccinazioni di operatori sanitari di età compresa tra 18 e 55 anni. "Sto bene, tra 12 settimane mi hanno detto che farò la seconda dose - ha detto il medico dopo la vaccinazione - adesso posso lavorare con più serenità con i miei pazienti". Quello realizzato aè il primo centro vaccinale realizzato in uno scalo italiano, grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma e della Croce Rossa Italiana, e punta a somministrare fino a 3mila dosi al. La Croce Rossa ...

