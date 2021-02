5 romantici viaggi virtuali gratis che ci salvano il San Valentino

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Anche a San Valentino internet arriva in aiuto dei viaggiatori incalliti, per regalare tour decisamente romantici intorno al mondo. Li trovate nella gallery sopra: sono cinque tour fatti apposta per gli innamorati, tutti gratuiti, organizzati da Tiqets con la campagna Save The Date.

wam_the : San Valentino: idee per viaggi romantici a prova di Covid - siviaggia : I 10 posti più romantici d'Europa per vivere un vero sogno a occhi aperti ??

Al momento l'Italia prevede iall'estero per turismo verso una lunga lista di Paesi, ma è da ... vi sarà mancata molto casa! Ultima soluzione per i meno, viste le circostanze, potete ...per San Valentino sono rimandati all'anno prossimo, pandemia permettendo. Così, con Roma e Milano in fascia gialla, le coppie domenica 14 febbraio si danno appuntamento per celebrare ...La festa degli innamorati è opportunità di incasso per gli esercenti provati dalla crisi pandemica. "La prossima domenica vale come un mese intero" ...Andrea Babbi: «Petroniana viaggi e turismo programma la ripartenza» Andrea Babbi: «Petroniana viaggi e turismo programma la ripartenza» ...