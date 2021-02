19 travestimenti a basso costo realizzati dal talentuoso Lonelyman | cosplay tutti da ridere

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Si chiama Anucha ‘Cha’ Saengchart ed è uno dei più famosi “” del Web, già nel 2015 il Daily Mail, gli ha dedicato un articolo parlando di lui come il “Re dei”, in effetti il suo talento è indubbio. Nel 2013 ha aperto la sua pagina Facebook chiamata “Lowcost” dove pubblicava le foto dei suoi particolari travestimento di noti personaggi dei fumetti. Anucha ‘Cha’ Saengchart oltre a possedere un pagina Facebook con oltre 5.500.000 follower, ha anche un profilo Instagram seguito da oltre 1 milione di persone. A stupire sono sicuramente i suoi personaggi ricreati con un budget a. Il giovanesi trasforma con poco in personaggi famosi di film e tv ma non solo, infatti ha spesso vestito i panni di anime popolari e personaggi Disney iconici. Ormai è tra ...

