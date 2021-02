Zapata e doppio Pessina: l’Atalanta batte il Napoli e vola in finale di Coppa Italia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) l’Atalanta torna in finale di Coppa Italia. Per la quinta volta nella sua storia, la seconda negli ultimi tre anni, la Dea va a giocarsi l’atto finale del torneo. Contro il Napoli, nella semifinale di ritorno dopo lo 0-0 dell’andata, i nerazzurri hanno sbagliato pochissimo, giocando una partita quasi perfetta. Di Zapata e Pessina i gol che nel primo tempo (al 10? e al 16?) che hanno spianato la strada verso la finalissima ai bergamaschi. Lozano a inizio ripresa ha riaperto i giochi con una rete di rapina. Lì gli uomini di Gasperini sono un po’ andati in difficoltà, con lo spettro della rimonta subita dal Toro appena quattro giorni prima a dare fastidio. Ma un gol di Pessina al 79? ha messo fine alla paura e fatto ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)torna indi. Per la quinta volta nella sua storia, la seconda negli ultimi tre anni, la Dea va a giocarsi l’attodel torneo. Contro il, nella semidi ritorno dopo lo 0-0 dell’andata, i nerazzurri hanno sbagliato pochissimo, giocando una partita quasi perfetta. Dii gol che nel primo tempo (al 10? e al 16?) che hanno spianato la strada verso la finalissima ai bergamaschi. Lozano a inizio ripresa ha riaperto i giochi con una rete di rapina. Lì gli uomini di Gasperini sono un po’ andati in difficoltà, con lo spettro della rimonta subita dal Toro appena quattro giorni prima a dare fastidio. Ma un gol dial 79? ha messo fine alla paura e fatto ...

La squadra di Gasperini si impone nel doppio confronto con il Napoli, prendendosi meritatamente la gara di ritorno per 3 - 1 dopo lo 0 - 0 dell'andata. Zapata e Pessina (doppietta) permettono ai ...

Micidiale uno - due nel primo tempo per i nerazzurri, in gol con Zapata al 10' e Pessina al 15'. Nella ripresa un furioso Gattuso spinge i suoi all'attacco , stravolge la mediana e vede Lozano andare ...

Gentili lettori di 100×100 Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il Napoli paga soprattutto il primo tempo giocato molto sotto t ...

Partenza sprint per i bergamaschi che, dopo 16 minuti, trovano addirittura il doppio vantaggio con i gol di Duvan Zapata e Matteo Pessina. Ad inizio secondo tempo la squadra di Gennaro Gattuso ...

