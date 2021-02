Zapata e doppio Pessina, Atalanta in finale di Coppa Italia contro la Juve. Napoli ko, Gattuso addio? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'Atalanta batte 3-1 il Napoli e vola in finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus che ha sconfitto l'Inter. Dopo lo 0-0 al Maradona, i nerazzurri di Gasperini partono fortissimo andando sul 2-0 con Zapata al 10' (destro potente e preciso da 20 metri) e Pessina al 16' (gran manovra corale e tocco in porta ravvicinato). Sembra il replay della sfida di campionato contro il Torino, e ai tifosi nerazzurri sarà venuto un brivido: Dea padrona del campo prima della beffa (coi granata da 3-0 a 3-3). E in questo caso, con un pareggio, gli azzurri di Rino Gattuso si sarebbero qualificati in virtù dei gol segnati in trasferta. Il Napoli è alle corde dopo il primo quarto d'ora infernale ma ha il merito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'batte 3-1 ile vola indi, dove affronterà lantus che ha sconfitto l'Inter. Dopo lo 0-0 al Maradona, i nerazzurri di Gasperini partono fortissimo andando sul 2-0 conal 10' (destro potente e preciso da 20 metri) eal 16' (gran manovra corale e tocco in porta ravvicinato). Sembra il replay della sfida di campionatoil Torino, e ai tifosi nerazzurri sarà venuto un brivido: Dea padrona del campo prima della beffa (coi granata da 3-0 a 3-3). E in questo caso, con un pareggio, gli azzurri di Rinosi sarebbero qualificati in virtù dei gol segnati in trasferta. Ilè alle corde dopo il primo quarto d'ora infernale ma ha il merito ...

