Yulia Navalnaya lascia Mosca per la Germania (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax, Yulia Navalnaya, la moglie dell’oppositore russo Aleksej Navalny, avrebbe lasciato Mosca alla volta di Francoforte. Intanto le autorità russe hanno emesso un mandato di arresto internazionale per il braccio destro di Navalny, Leonid Volkov. Yulia Navalnaya ha lasciato Mosca? Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Interfax, Yulia Navalnaya, la Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax,, la moglie dell’oppositore russo Aleksej Navalny, avrebbetoalla volta di Francoforte. Intanto le autorità russe hanno emesso un mandato di arresto internazionale per il braccio destro di Navalny, Leonid Volkov.hato? Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Interfax,, la

