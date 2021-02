Yemen, gli attacchi Houthi complicano il piano Biden (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mentre nel sud dello Yemen hanno ripreso l’offensiva verso la città di Marib, una delle ultime roccaforti governative (sunnita e fondamentale dal punto di vista geo-strategico), i ribelli separatisti Houthi hanno attaccato nuovamente il territorio dell’Arabia Saudita. L’aeroporto internazionale civile di Abha è finito sotto i colpi di quattro droni. Sulla pista c’era in fiamme un aereo da trasporto (civile), ma i ribelli rivendicando l’azione lo hanno definito un obiettivo militare — dato che i sauditi guidano una coalizione che sta da oltre cinque anni cercando di contenere l’offensiva Houthi, evidentemente senza successo. Lo scontro tra Riad e le milizie Yemenite è anche parte del confronto proxy con Teheran, a cui gli Houthi sono collegati soprattutto sul lato militare, ricevendo dall’Iran supporto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mentre nel sud dellohanno ripreso l’offensiva verso la città di Marib, una delle ultime roccaforti governative (sunnita e fondamentale dal punto di vista geo-strategico), i ribelli separatistihanno attaccato nuovamente il territorio dell’Arabia Saudita. L’aeroporto internazionale civile di Abha è finito sotto i colpi di quattro droni. Sulla pista c’era in fiamme un aereo da trasporto (civile), ma i ribelli rivendicando l’azione lo hanno definito un obiettivo militare — dato che i sauditi guidano una coalizione che sta da oltre cinque anni cercando di contenere l’offensiva, evidentemente senza successo. Lo scontro tra Riad e le milizieite è anche parte del confronto proxy con Teheran, a cui glisono collegati soprattutto sul lato militare, ricevendo dall’Iran supporto ...

