Voto rinviato su Rousseau, Grillo: "Aspettiamo il Premier"

E dunque, è bastato un solo colloquio con il Premier incaricato perchè Grillo cambiasse l'indirizzo dei cinque stelle: Voto rinviato su Rousseau. Beppe Grillo (Niccolò Caranti, Wikipedia Commons)Il giornalista de Il Foglio, David Allegranti, questa mattina ha pubblicato una storia su Instagram che non lascia spazio ad interpretazioni: le buffonarie. Un gioco di parole poco nobile che voleva ricordare le parlamentarie, con cui ci i cinque stelle nel 2018 scelsero chi sarebbero stati i loro rappresentanti. Beppe Grillo lo ha descritto come "uno di noi". E' basta solo una conversazione per capire che il Movimento non poteva dire di no a questa scelta, non era il momento. Ed ecco allora che è stato necessario l'aiuto di un non parlamentare per guidare ...

