Votazione su Statuto – I risultati della prima convocazione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alle ore 12:00 di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale l'Assemblea degli iscritti ha potuto esprimersi in prima convocazione sulla modifica dello Statuto del MoVimento 5 Stelle. Sono state espresse complessivamente 168.952 preferenze da parte degli aventi diritto al voto e per i 6 quesiti hanno partecipato alle votazioni da un minimo di 27.158 di iscritti a un massimo di 29.133. Di seguito pubblichiamo l'esito delle votazioni certificate dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai): Quesito 1: "Sei d'accordo all'inserimento alla fine dell'art. 1 lett. a) delle seguenti parole ", nonché autorizzare, anche emanando linee guida generali, spazi di lavoro fisici e/o digitali per gli iscritti del MoVimento 5 ...

