Von der Leyen fa autocritica: 'Sui vaccini troppo ottimista. Bene l'Italia' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stamattina a Bruxelles, davanti all'Europarlamento riunito in seduta plenaria, la relazione della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Dopo la soddisfazione per l'approvazione ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stamattina a Bruxelles, davanti all'Europarlamento riunito in seduta plenaria, la relazione della presidente della Commissione Europea Ursula Von der. Dopo la soddisfazione per l'approvazione ...

fattoquotidiano : Vaccini, von der Leyen loda l’esempio Italia: “Dosi al 4% della popolazione, mostra che la campagna in Europa ha pr… - petergomezblog : Vaccini, Ursula von der Leyen cita l’Italia come esempio positivo: “Dosi al 4% della popolazione, mostra che la cam… - Agenzia_Ansa : Autocritica sui vaccini della presidente della Commissione Ue von der Leyen: 'Arrivati in ritardo con le autorizzaz… - SardoneSilvia : ?? Oggi al Parlamento Europeo ho attaccato la Presidente Von Der Leyen per la pessima strategia sui #vaccini. In Uk… - SecolodItalia1 : Vaccini, Ursula von der Leyen fa un tardivo mea culpa. Fdi: avete fallito gli obiettivi, contratti poco chiari -