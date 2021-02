Volley, Champions League: Trento batte il Karlovarsko, ma la testa di serie non è sicura (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Trento ha sconfitto il CEZ Karlovarsko per 3-1 (25-22; 23-25; 25-20; 25-22) e ha così concluso con sei vittorie la fase a gironi della Champions League 2021 di Volley maschile. I dolomitici terminano il raggruppamento da imbattuti e con 17 punti all’attivo, 18 set vinti e 4 persi. La partita di oggi era molto importante per i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, motivati a sconfiggere la compagine ceca con un secco 3-0 per avere la certezza di essere testa di serie nel sorteggio della fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. La squadra italiana, già sicura da ieri del primo posto nella Pool E e del pass per i quarti di finale, ha lasciato sul piatto il secondo set e ora per essere testa di serie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha sconfitto il CEZper 3-1 (25-22; 23-25; 25-20; 25-22) e ha così concluso con sei vittorie la fase a gironi della2021 dimaschile. I dolomitici terminano il raggruppamento da imbattuti e con 17 punti all’attivo, 18 set vinti e 4 persi. La partita di oggi era molto importante per i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, motivati a sconfiggere la compagine ceca con un secco 3-0 per avere la certezza di esseredinel sorteggio della fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. La squadra italiana, giàda ieri del primo posto nella Pool E e del pass per i quarti di finale, ha lasciato sul piatto il secondo set e ora per esseredi...

