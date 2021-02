Volley, A2 maschile: i risultati della 16a giornata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Serie A2 di pallavolo maschile torna in campo per il quinto turno di ritorno dopo una piccola pausa; diversamente dalla 15a giornata, questo turno torna a vedere un match rinviato. A trionfare nel weekend sono Lagonegro, Cuneo, Santa Croce e Cantù; nel recupero disputato in settimana invece vince Ortona, mentre Siena trionfa nell’anticipo della giornata. Scopriamo insieme i risultati dei recuperi e delle partite della 16a giornata di Serie A2 maschile. Le partite della 16a giornata Lagonegro chiude bene, anche se con fatica, l’opera iniziata con un vantaggio di 2-0; una partita lunga e molto combattuta dove Castellana ha tentato il recupero ma poi si è arresa di fronte alla reazione dei padroni di casa. Per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Serie A2 di pallavolotorna in campo per il quinto turno di ritorno dopo una piccola pausa; diversamente dalla 15a, questo turno torna a vedere un match rinviato. A trionfare nel weekend sono Lagonegro, Cuneo, Santa Croce e Cantù; nel recupero disputato in settimana invece vince Ortona, mentre Siena trionfa nell’anticipo. Scopriamo insieme idei recuperi e delle partite16adi Serie A2. Le partite16aLagonegro chiude bene, anche se con fatica, l’opera iniziata con un vantaggio di 2-0; una partita lunga e molto combattuta dove Castellana ha tentato il recupero ma poi si è arresa di fronte alla reazione dei padroni di casa. Per la ...

