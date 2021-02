Vite al limite, la storia di Scheene: che fine ha fatto ora e anticipazioni sulla puntata di stasera su Real Time (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vite al limite stasera proporrà su Real Time la storia di Scheene. Che cosa è successo durante la puntata e che fine ha fatto la donna? Scheene: anticipazioni puntata 10 febbraio Vite al limite Scheene arriva nel programma con un peso di 317 chili. La ragazza è nota per essere stata la paziente più difficile del dottore, perché ha continuato a mangiare di tutto anche all’interno della clinica. Purtroppo, la ragazza compensava così il fatto di aver subito violenze di ogni genere. I traumi si sono trasformati in dipendenza da cibo. Alla fine, il dottore l’ha seguita di persona, ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021)alproporrà suladi. Che cosa è successo durante lae chehala donna?10 febbraioalarriva nel programma con un peso di 317 chili. La ragazza è nota per essere stata la paziente più difficile del dottore, perché ha continuato a mangiare di tutto anche all’interno della clinica. Purtroppo, la ragazza compensava così ildi aver subito violenze di ogni genere. I traumi si sono trasformati in dipendenza da cibo. Alla, il dottore l’ha seguita di persona, ...

leadersdogma : @GassmanGassmann Troppo ciccione... vite al limite - Toxophoros : Non ho seriamente letto un tweet che commentava (ironizzando ma mh) 'vite al limite' qualcuno che ha scritto di man… - theres52ways : @ElBuffi82 Me la sono giocata al menagramo nella catagoria 'vite al limite' tanto mi sta simpatica. Non in quella '… - Ri_Ghetto : @ShootinStarRike Anche se niente supera Vite al limite, davvero mio reale programma di comfort zone - La_Giulia_87 : Certo che tra Vite al Limite, Primo Appuntamento, Federico fascion Style e 90 Giorni a fine settimana potremmo tira… -