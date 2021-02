Virus in Campania | altri 1635 positivi oggi | il bollettino

Ultime Notizie dalla rete : Virus Campania

>> Scuole chiuse in, in arrivo ordinanza di De Luca: "Dad fino a fine di febbraio" La ... I due pazienti in cui la mutazione delè stata riscontrata sono un uomo di 51 anni e una donna di ......cambiano colore in relazione all'aumentare o al diminuire del pericolo e piccole aree dove il... fa sapere il sito web del governo, troviamo Abruzzo, Basilicata, Calabria,, Emilia ...Continua a scendere la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.635 positivi su 20.912 tamponi effettuati, 361 in più di ieri con 7.221 tamponi in più processati. In ...Sono 1.635 i nuovi contagi di coronavirus in Campania, con 20.912 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano, ...