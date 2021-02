Vipiteno | il palaghiaccio è crollato sotto il peso della neve

Leggi su ck12

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), il tetto delquesta mattina per via del. Nessun ferito, l’impianto era chiuso googleIl maltempo colpisce ancora, questa mattina intorno alle 7.00 èil tetto deldi, in provincia di Bolzano. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito o altro perché l’impianto era chiuso. Il sindacocittà, Peter Volgger, però svela un retroscena: “La signora delle pulizie si è salvata perché è arrivata in ritardo”. Ti potrebbe interessare anche->Super Cashback, ecco quante transazioni servono per scalare la classifica, crolla il tettoWehienstephan Arena: sul posto i vigili del ...