Vipiteno, il palaghiaccio crolla sotto il peso della neve: le immagini della struttura distrutta – Video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nessun ferito, ma danni enormi questa mattina a Vipiteno, dove è crollato il tetto del palaghiaccio. Il cedimento, avvenuto verso le ì 7, con ogni probabilità è stato causato dal peso della neve, che questo inverno sta cadendo abbondantemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente l’impianto era chiuso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nessun ferito, ma danni enormi questa mattina a, dove èto il tetto del. Il cedimento, avvenuto verso le ì 7, con ogni probabilità è stato causato dal, che questo inverno sta cadendo abbondantemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente l’impianto era chiuso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : A Vipiteno è crollato il tetto del palaghiaccio. Il cedimento, avvenuto verso le 7, con ogni probabilità è stato ca… - RaiNews : Fortunatamente non ci sono feriti, il Palaghiaccio 'Weihenstephan Arena' era chiuso al pubblico. Il peso della neve… - SkyTG24 : Maltempo, palaghiaccio di Vipiteno crolla sotto la neve - drubald : RT @RassegnaZampa: #Vipiteno, palaghiaccio crolla sotto la neve. Il sindaco: «Un miracolo che fosse vuoto» - AnsaTrentinoAA : Crollo palaghiaccio Vipiteno, ieri distrutto fienile. A San Candido, super lavoro per i pompieri per liberare i tet… -