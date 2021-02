Vipiteno | crolla il palaghiaccio sotto la neve | gravi danni per il maltempo

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) . Fortunatamente l’impianto era chiuso e non ci sono state vittime Ilcontinua a creare problemi nel nostro paese. Con l’abbassamento delle temperature, in queste ore sono arrivate abbondanti nevicate al Nord che stanno causando grossi disagi. Le previsioni sono di un’ulteriore peggioramento L'articolo proviene da Inews.it.

Il manto nevoso attualmente non è particolarmente alto, ae San Candido circa 30 - 50 centimetri. La neve è però particolarmente pesante perché nelle scorse settimane con l'escursione ...Ieri, a San Candido in val Pusteria è infatti crollato un fienile sotto il peso della neve, mentre questa mattina ha ceduto la struttura del palaghiaccio di. I pompieri intervengono in ...Nessun ferito, ma danni enormi questa mattina a Vipiteno, dove è crollato il tetto del palaghiaccio. Il cedimento, avvenuto verso le ì 7, con ogni probabilità è stato causato dal peso della neve, che ...