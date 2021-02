Vino alla strenua del tabacco? Per alcuni esperti hanno lo stesso potenziale letale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Al varo l’ipotesi per l’Unione Europea di inserire sulle etichette delle bottiglie di Vino delle avvertenze sulla pericolosità del prodotto. Categorizzato come pericoloso dalla Commissione Europea e probabilmente letale alla strenua del tabacco: parliamo del Vino, la bevanda alcolica più consumata al mondo, che dai tempi degli antichi romani e nel Medioevo dilettava le coorti e gli Imperatori. Eppure secondo l’Unione Europea, l’alcool contenuto nel Vino potrebbe essere nocivo o addirittura letale se assunto in determinate quantità. Lo spiegano alcune ricerche mediche delineate da studiosi e medici. Si pensa dunque di inserire delle etichette di informazione che avvisino del pericolo incombente sul consumo della ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Al varo l’ipotesi per l’Unione Europea di inserire sulle etichette delle bottiglie didelle avvertenze sulla pericolosità del prodotto. Categorizzato come pericoloso dCommissione Europea e probabilmentedel: parliamo del, la bevanda alcolica più consumata al mondo, che dai tempi degli antichi romani e nel Medioevo dilettava le coorti e gli Imperatori. Eppure secondo l’Unione Europea, l’alcool contenuto nelpotrebbe essere nocivo o addiritturase assunto in determinate quantità. Lo spiegano alcune ricerche mediche delineate da studiosi e medici. Si pensa dunque di inserire delle etichette di informazione che avvisino del pericolo incombente sul consumo della ...

