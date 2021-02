Villaricca | rapina ristorante ma clienti lo bloccano | arrestato un 42enne IL NOME

(Di mercoledì 10 febbraio 2021): due malviventi hanno tentato lain unma i presenti hanno reagito. Uno fugge, l’altro spara colpi in aria e poi viene bloccato.dai Carabinieri. I Carabinieri della stazione di Giugliano in Campania hanno, per tentataaggravata e detenzione di arma clandestina Antonio Palma,di Giugliano già

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca rapina

Due uomini sono arrivati a bordo di uno scooter all'ingresso del locale, sulla circumvallazione esterna di Villaricca. Poi con il volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione nel locale.