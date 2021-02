“Vietato fino al 5 marzo”. Covid, l’indiscrezione dalle stanze del governo. Cosa cambia per gli italiani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La pandemia da coronavirus continua a preoccupare anche l’Italia, sebbene gli ultimi dati siano sicuramente più incoraggianti. Quasi tutte le regioni sono in zona gialle e dunque la diffusione del contagio si è ridotta, ma continuano a tenere in ansia le varianti del Covid-19, che potrebbero seriamente mettere a rischio tutti, rendendo ancora più difficoltosa la campagna vaccinale. E stanno iniziando a circolare alcune notizie sullo spostamento tra regioni, tema sicuramente attuale. Infatti, il prossimo 15 febbraio scadrà ufficialmente il decreto che impone il divieto di spostamenti tra le regioni gialle, ma sarà ugualmente confermato quello in vigore per le zone arancioni e rosse. Si attendono notizie in merito da parte del Comitato Tecnico Scientifico, che non si è espresso ancora in maniera ufficiale. Ma stanno iniziando a venir fuori alcune indiscrezioni ben ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La pandemia da coronavirus continua a preoccupare anche l’Italia, sebbene gli ultimi dati siano sicuramente più incoraggianti. Quasi tutte le regioni sono in zona gialle e dunque la diffusione del contagio si è ridotta, ma continuano a tenere in ansia le varianti del-19, che potrebbero seriamente mettere a rischio tutti, rendendo ancora più difficoltosa la campagna vaccinale. E stanno iniziando a circolare alcune notizie sullo spostamento tra regioni, tema sicuramente attuale. Infatti, il prossimo 15 febbraio scadrà ufficialmente il decreto che impone il divieto di spostamenti tra le regioni gialle, ma sarà ugualmente confermato quello in vigore per le zone arancioni e rosse. Si attendono notizie in merito da parte del Comitato Tecnico Scientifico, che non si è espresso ancora in maniera ufficiale. Ma stanno iniziando a venir fuori alcune indiscrezioni ben ...

