VIDEO "The Italian Connection": la storia dell'Italia alla America's Cup. Azzurra, Il Moro, Luna Rossa…

Luna Rossa si appresta ad affrontare Ineos Uk nella Finale della Prada Cup, in programma a partire da sabato 13 febbraio. L'equipaggio guidato a terra dallo skipper Max Sirena dovrà vincere sette regate per alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America's Cup. L'equipaggio Italiano tenta di aggiudicarsi il torneo degli sfidanti per la seconda volta nella sua storia ed è un'eccellenza della vela del Bel Paese. Il rapporto tra l'Italia e la America's Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo, è incominciato nel 1983 con il tentativo di Azzurra che fece innamorare un'intera Nazione. Poi l'indimenticabile assalto del Moro di Venezia che ha fatto palpitare il cuore a tanti Italiani.

