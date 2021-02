VIDEO | Borrelli a Pozzuoli: “Area flegrea sotto osservazione ma niente allarmismi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) NAPOLI – “Al momento c’è una situazione di attenzione, ma non ci sono ragioni per cambiare lo scenario, non ci sono motivi di particolare preoccupazione. Il territorio è quello che è, siamo su una caldera e, quindi, viviamo quelle che sono le condizioni di un’area con un vulcano che è sotto i piedi di una zona anche densamente popolata. Questa è una delle caratteristiche che fanno sì che l’area flegrea, insieme a quella vesuviana, sia una delle aree più pericolose del nostro Paese”. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante un vertice istituzionale, in corso nel Comune di Pozzuoli (Napoli), per fare il punto sul fenomeno del bradisismo nell’area dei Campi Flegrei. L’obiettivo è tenere la situazione sotto controllo, occorre cioè “monitorare per riuscire ad evacuare la popolazione in caso di esigenza e necessità, ovviamente sperando che non si debba verificare mai”. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) NAPOLI – “Al momento c’è una situazione di attenzione, ma non ci sono ragioni per cambiare lo scenario, non ci sono motivi di particolare preoccupazione. Il territorio è quello che è, siamo su una caldera e, quindi, viviamo quelle che sono le condizioni di un’area con un vulcano che è sotto i piedi di una zona anche densamente popolata. Questa è una delle caratteristiche che fanno sì che l’area flegrea, insieme a quella vesuviana, sia una delle aree più pericolose del nostro Paese”. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante un vertice istituzionale, in corso nel Comune di Pozzuoli (Napoli), per fare il punto sul fenomeno del bradisismo nell’area dei Campi Flegrei. L’obiettivo è tenere la situazione sotto controllo, occorre cioè “monitorare per riuscire ad evacuare la popolazione in caso di esigenza e necessità, ovviamente sperando che non si debba verificare mai”.

micrus009 : RT @NotizieFrance: Napoli, sversa materiale di risulta ma viene beccato e ripreso da un cittadino. Borrelli e Simoli: “Denunciato alla Poli… - NotizieFrance : Napoli, sversa materiale di risulta ma viene beccato e ripreso da un cittadino. Borrelli e Simoli: “Denunciato alla… - davocearispetto : Girato meno di un mese fa a Torre del Greco (Na), ma reso pubblico solo venerdì scorso dal consigliere regionale ca… - dani_borrelli : VIDEO | La protesta dei navigator: 'Ci avete rotto le Pal (politiche attive per il lavoro)' - ABRUZZOLIVETV : #Coronavirus. #Atessa. #Contagi ancora in aumento. '#Tamponi per tutti nel week end' - VIDEO #abruzzo #cronaca -