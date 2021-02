VIDEO Biathlon, la Norvegia trionfa nella staffetta di apertura dei Mondiali. L’Italia chiude sesta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Norvegia non sbaglia e porta a casa l’oro, quasi scontato, nella staffetta di apertura dei Mondiali a Pokljuka. Alle spalle del quartetto composto da Laegreid, J.Boe, Eckhoff e Roeiseland si è piazzata l’Austria. A chiudere il podio la Svezia che ha beffato in volata l’Ucraina. L’Italia (Bionaz, Hofer, Wierer, Vittozzi) si è dovuta accontentare di un sesto posto. Non ha convinto fino in fondo le prove del giovane valdostano che ha preso il posto in prima frazione di Dominik Windisch. Riviviamo insieme le emozioni della staffetta dei Mondiali di Pokljuka. VIDEO: IL PRIMO POLIGONO A familiar sight this winter – @NSSF Biathlon‘s Sturla Holm Laegreid hits all five targets and leaves the shooting range ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lanon sbaglia e porta a casa l’oro, quasi scontato,dideia Pokljuka. Alle spalle del quartetto composto da Laegreid, J.Boe, Eckhoff e Roeiseland si è piazzata l’Austria. Are il podio la Svezia che ha beffato in volata l’Ucraina.(Bionaz, Hofer, Wierer, Vittozzi) si è dovuta accontentare di un sesto posto. Non ha convinto fino in fondo le prove del giovane valdostano che ha preso il posto in prima frazione di Dominik Windisch. Riviviamo insieme le emozioni delladeidi Pokljuka.: IL PRIMO POLIGONO A familiar sight this winter – @NSSF‘s Sturla Holm Laegreid hits all five targets and leaves the shooting range ...

