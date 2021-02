VIDEO Atalanta-Napoli 3-1, Highlights, gol e sintesi: la Dea vola in Finale di Coppa Italia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Atalanta ha sconfitto il Napoli per 3-1 nella semiFinale di ritorno della Coppa Italia 2021 di calcio. I bergamaschi hanno così staccato il biglietto per la Finale in virtù del pareggio a reti bianche dell’andata. La Dea affronterà la Juventus il prossimo 19 maggio, mentre i partenopei dicono addio al sogno di replicare il successo dello scorso anno. L’Atalanta piazza un micidiale uno-due in avvio: al 10? Zapata si inventa uno spettacolare destro dalla distanza e beffa Ospina; al 15? sempre Zapata riceve palla da Gosens, sponda perfetta per Pessina che insacca da due passi. I partenopei iniziano la ripresa con più ritmo, pressano gli avversari e al 53? riaprono la contesa: Bakayoko sfonda sulla destra, la conclusione viene deviata da Palomino, la palla arriva a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ha sconfitto ilper 3-1 nella semidi ritorno della2021 di calcio. I bergamaschi hanno così staccato il biglietto per lain virtù del pareggio a reti bianche dell’andata. La Dea affronterà la Juventus il prossimo 19 maggio, mentre i partenopei dicono addio al sogno di replicare il successo dello scorso anno. L’piazza un micidiale uno-due in avvio: al 10? Zapata si inventa uno spettacolare destro dalla distanza e beffa Ospina; al 15? sempre Zapata riceve palla da Gosens, sponda perfetta per Pessina che insacca da due passi. I partenopei iniziano la ripresa con più ritmo, pressano gli avversari e al 53? riaprono la contesa: Bakayoko sfonda sulla destra, la conclusione viene deviata da Palomino, la palla arriva a ...

