VIDEO – “1.3 tonnellate di cocaina purissima”. Sequestro da 260 milioni di euro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sequestro di 1.3 tonnellate di droga per un controvalore commerciale complessivo di 260 milioni di euro. E’ l’esito di ‘appena’ una settimana di interventi “nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti”. Ad agire i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e i funzionari antifrode dell’Ufficio ADM di Gioia Tauro. Il coordinamento è stato della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia. I particolari nella seguente nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. . “In poco meno di una settimana individuati e sequestrati, in tre distinte operazioni, oltre 1300 chili di cocaina purissima. I carichi erano arrivati nello scalo portuale calabrese di Gioia Tauro. ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 10 febbraio 2021)di 1.3di droga per un controvalore commerciale complessivo di 260di. E’ l’esito di ‘appena’ una settimana di interventi “nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti”. Ad agire i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e i funzionari antifrode dell’Ufficio ADM di Gioia Tauro. Il coordinamento è stato della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia. I particolari nella seguente nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. . “In poco meno di una settimana individuati e sequestrati, in tre distinte operazioni, oltre 1300 chili di. I carichi erano arrivati nello scalo portuale calabrese di Gioia Tauro. ...

GDF : #GDF #Milano #Lecco e @poliziadistato Operazione “CARDINE METALMONEY”. Sgominata associazione per #delinquere final… - Agenzia_Ansa : In era #Covid cala lo spreco di cibo in Italia ma se ne butta ancora tanto: nel 2020 sono 5,2 milioni le tonnellate… - S1Tv : Sequestrate 1,3 tonnellate cocaina in porto Gioia Tauro (video) - montella5 : RT @Presa_Diretta: L’Italia è un grande consumatore di carne brasiliana. Ogni anno ne arriva dal Brasile 27mila tonnellate. Ma che ci facci… - franconemarisa : RT @GDF: #GDF #Milano #Lecco e @poliziadistato Operazione “CARDINE METALMONEY”. Sgominata associazione per #delinquere finalizzata al traff… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO tonnellate Le spettacolari immagini del nuovo museo sottomarino di Cannes

Alte due metri e pesanti nove tonnellate , le opere sono realizzate in cemento ecologico e commissionate dalla città francese, nella persona del sindaco David Lisnard. In questo video, , possiamo ...

Torino Solidale prosegue e si arricchisce di nuove iniziative

... per un totale di oltre 375 tonnellate di cibo. A partire dal mese di febbraio le Biblioteche ... città del cinema'; accanto ad essi, 9 pillole video (musica, cinema, arte contemporanea, fotografia e ...

Maxi-operazione contro la 'ndrangheta in Lombardia, sequestrate tonnellate di rifiuti radioattivi - VIDEO Corriere della Calabria Maxi-operazione contro la 'ndrangheta in Lombardia, sequestrate tonnellate di rifiuti radioattivi - VIDEO

Secondo le indagini sarebbe state movimentate illegalmente almeno 10mila tonnellate di rifiuti e materiali ferrosi. i sono anche 16 tonnellate di rame trinciato radioattivo tra i materiali sequestrati ...

Sigarette contrabbando, Guardia di Finanza ne sequestra 440 chili su A3 (VIDEO)

TORRE ANNUNZIATA – Hanno notato un furgone lanciato a forte velocità nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Torre Annunziata nord dell’A3. Hanno fermato il mezzo e scoperto che a bordo tra ...

Alte due metri e pesanti nove, le opere sono realizzate in cemento ecologico e commissionate dalla città francese, nella persona del sindaco David Lisnard. In questo, , possiamo ...... per un totale di oltre 375di cibo. A partire dal mese di febbraio le Biblioteche ... città del cinema'; accanto ad essi, 9 pillole(musica, cinema, arte contemporanea, fotografia e ...Secondo le indagini sarebbe state movimentate illegalmente almeno 10mila tonnellate di rifiuti e materiali ferrosi. i sono anche 16 tonnellate di rame trinciato radioattivo tra i materiali sequestrati ...TORRE ANNUNZIATA – Hanno notato un furgone lanciato a forte velocità nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Torre Annunziata nord dell’A3. Hanno fermato il mezzo e scoperto che a bordo tra ...