Viaggio a Campastrino, la foiba ligure di cui nessuno parla (Foto) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Spezia, 10 feb – Foibe. Quando se ne parla, la memoria corre ai territori giuliano-dalmati, all'Istria. Pochi sanno che anche nel territorio ligure, e più precisamente in provincia di La Spezia, si trova un enorme inghiottitoio di circa 75 metri di profondità nel quale avvennero due eccidi che coinvolsero almeno un centinaio di vittime. Come ci ha spiegato l'avvocato Emilio Guidi – storico che da anni si occupa di restituire una memoria sepolta da decenni di oblio – a Campastrino, questo il nome della piccola frazione nei pressi di Riccò del Golfo, il primo episodio avvenne quando la guerra era ancora in corso. Mentre la 148ma divisione tedesca in quel momento stava dirigendosi verso la Pianura Padana, un suo reparto probabilmente rimasto senza ordini e isolato, decise di muovere verso Genova. Il primo eccidio di ...

