Via libera del Senato Usa al secondo processo per impeachment a Trump (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 56 voti favorevoli e 44 contrari. Con questi numeri è passata la costituzionalità della seconda procedura di impeachment nei confronti di dell'ex presidente accusato di aver incitato l'assalto a ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 56 voti favorevoli e 44 contrari. Con questi numeri è passata la costituzionalità della seconda procedura dinei confronti di dell'ex presidente accusato di aver incitato l'assalto a ...

fattoquotidiano : Concorso scuola, via libera del Cts alle ultime prove: confermato il calendario del ministero - borghi_claudio : Scusa @strange_days_82 hai la clip: 'hai dato via libera a borghi' 'eh ma l'hanno votato'? ?? - TgLa7 : #Covid: Cts, nessun via libera a ristoranti aperti la sera - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, a #Seul via libera al test su cani e gatti #ANSA - AndreasAldino : @CoccodrilliViol Io credo che il riscaldamento dei toni sia dovuto (volontariamente) per cercare di forzare la mano per avere il via libera -