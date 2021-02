Via libera degli iscritti M5S alla nuova governance composta da 5 membri. Su Rousseau oltre 24mila voti per il Sì (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Via libera su Rousseau da parte degli iscritti M5S alla nuova governance composta da 5 membri che archivia la stagione del capo politico. Il secondo quesito, che introduce il nuovo organo, ha visto prevalere i Sì con l’83,5% (24.340 voti) contro il 16,5% (4.793) dei no. A votare sono stati 29.133 iscritti. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Viasuda parteM5Sda 5che archivia la stagione del capo politico. Il secondo quesito, che introduce il nuovo organo, ha visto prevalere i Sì con l’83,5% (24.340) contro il 16,5% (4.793) dei no. A votare sono stati 29.133. L'articolo LA NOTIZIA.

fanpage : Lega europeista, Mes non più imprescindibile per Italia Viva, M5S disposto a votare una riforma sulla giustizia con… - Adnkronos : #Recovery, via libera Parlamento Europeo: @LegaSalvini vota sì - M5S_Europa : L’approvazione del regolamento del #RecoveryFund al Parlamento UE è il segno che l’#Europa può cambiare in meglio:… - generacomplotti : RT @Noovyis: (Facebook, via libera alla rimozione delle fake news su vaccini e COVID-19) Playhitmusic - - MaMaurizi9 : RT @GiancarloDeRisi: Insomma Grillo non dà via libera a Rousseau se prima Draghi non accetta pubblicamente le condizioni che ha accettato i… -