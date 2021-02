Verdelli | ' Senza viaggi | video e fiducia Ma certe sensazioni le dà solo l' occhio umano'

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), ricorda l'ultimoo per lavoro? 'Come no: 23 febbraio 2020, trasferta in Germania per un paio di partite, poi stop'.

Ultime Notizie dalla rete : Verdelli Senza

La Gazzetta dello Sport

, ricorda l'ultimo viaggio per lavoro? 'Come no: 23 febbraio 2020, trasferta in Germania per un paio di partite, poi stop'.Stavolta Anzovino " come messo in rilievo da Giorgio, regista dei film "Pino Daniele " Il ... fisarmonica, plettri, percussioni minori, danno un caratteretempo alle melodie che seguono ...Corrado Verdelli, capo scouting dell’Inter, ha parlato dei modi in cui è cambiato il lavoro di osservatore con l’avvento della tecnologia Corrado Verdelli, capo scouting dell’Inter, ha parlato a La Ga ...Distribuita da Sony Classical, è uscita ieri su tutte le piattaforme digitali la colonna sonora originale composta, orchestrata e diretta da Remo Anzovino – del film “Il ladro di Cardellini”, diretto ...