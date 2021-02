Venezuela, Maduro consiglia un rimedio omeopatico al posto del vaccino anti Covid: “Gocce di timo efficaci al 100%” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Covid, Maduro consiglia Gocce di timo in attesa del vaccino In Venezuela la campagna di vaccinazioni contro il Covid-19 non è ancora iniziata, e nel frattempo il presidente Nicolàs Maduro ha proposto ai cittadini un rimedio omeopatico: Gocce di estratto di timo, o Carvativir, prodotte da un misterioso “esperto di biochimica” che il presidente vorrebbe tenere nascosto al pubblico. Dopo il rimedio all’idrossiclorochina proposto in passato da Donald Trump negli Stati Uniti e Jair Bolsonaro in Brasile, sono arrivate le Gocce, che il presidente Venezuelano ha presentato in tv la settimana ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021)diin attesa delInla campagna di vaccinazioni contro il-19 non è ancora iniziata, e nel frattempo il presidente Nicolàsha proai cittadini undi estratto di, o Carvativir, prodotte da un misterioso “esperto di biochimica” che il presidente vorrebbe tenere nascosto al pubblico. Dopo ilall’idrossiclorochina proin passato da Donald Trump negli Stati Uniti e Jair Bolsonaro in Brasile, sono arrivate le, che il presidenteno ha presentato in tv la settimana ...

Corriere : Nente vaccino in Venezuela. E Maduro propone le gocce al timo: «Sono sicure al 100%» - ArroyoSilva : RT @Corriere: Nente vaccino in Venezuela. E Maduro propone le gocce al timo: «Sono sicure al 100%» - globenoteslive : Coronavirus, niente vaccino in Venezuela. E Maduro propone le gocce al timo: «Sicure al 100%»… - lafreshchezza : RT @Corriere: Nente vaccino in Venezuela. E Maduro propone le gocce al timo: «Sono sicure al 100%» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Nente vaccino in Venezuela. E Maduro propone le gocce al timo: «Sono sicure al 100%» -