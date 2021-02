Venezia, Ivan Cordoba nuovo dirigente: sarà consigliere dell'area sportiva (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Venezia - Il Venezia lega il suo marchio a un nome di spicco del calcio mondiale, un ex difensore che quando giocava saltava più in alto di tutti, nonostante la piccola stazza. Parliamo di Ivan Ramiro ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)- Illega il suo marchio a un nome di spicco del calcio mondiale, un ex difensore che quando giocava saltava più in alto di tutti, nonostante la piccola stazza. Parliamo diRamiro ...

sportli26181512 : #Venezia, Ivan Cordoba nuovo dirigente: sarà consigliere dell'area sportiva: L'ex difensore dell'Inter 'porterà il… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Venezia, in società arriva Ivan Cordoba Ex nerazzurro sarà Consigliere delegato per l'area sportiva - wiseandgolden10 : RT @CalcioFinanza: Venezia, Ivan Cordoba nuovo socio e consigliere delegato del club lagunare - apetrazzuolo : VENEZIA - In società arriva Ivan Cordoba - ILOVEPACALCIO : #Venezia, UFFICIALE: Ivan #Cordoba nuovo socio del club - Ilovepalermocalcio -