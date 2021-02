Venezia, Cordoba si presenta: «Eccitante lavorare per un club da rendere importante» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ivan Ramiro Cordoba si è presentato nella sua nuova avventura al Venezia Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter, è arrivato al Venezia come socio del club e Consigliere Delegato per l’Area Sportiva e oggi si è presentato in conferenza stampa. «Per me è un piacere enorme e un onore essere qui, sono molto emozionato perché sono passi importanti che si fanno nella vita, e quando si crede in quello che si fa è normale essere emozionati. Ringrazio il presidente che mi ha dato questa possibilità, metterò al servizio del Venezia tutta la mia esperienza: qua c’è la mentalità giusta per lavorare, è per questo che ho accettato questo progetto. Staremo attenti a tutti gli aspetti, c’è tanto da lavorare ma c’è tanto margine ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ivan Ramirosi èto nella sua nuova avventura alIvan Ramiro, ex difensore dell’Inter, è arrivato alcome socio dele Consigliere Delegato per l’Area Sportiva e oggi si èto in conferenza stampa. «Per me è un piacere enorme e un onore essere qui, sono molto emozionato perché sono passi importanti che si fanno nella vita, e quando si crede in quello che si fa è normale essere emozionati. Ringrazio il presidente che mi ha dato questa possibilità, metterò al servizio deltutta la mia esperienza: qua c’è la mentalità giusta per, è per questo che ho accettato questo progetto. Staremo attenti a tutti gli aspetti, c’è tanto dama c’è tanto margine ...

