Ve lo ricordate il PUDE | il Partito Unico dell’Euro? Ecco | non sono lontani dal farlo…

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “È tutto così patetico e lunare che non si capisce più il senso”. Interviene così il senatore di Italexit Gianluigi Paragone durante una diretta Facebook avviata sulla sua Fanpage, riferendosi al comportamento assunto da Beppe Grillo e dal Movimento in generale. “Mario Draghi adesso diventa un santo, come se tutto quello che ha fatto prima, tutto il suo percorso, non ci fosse più. Caro Grillo basta. Ma mi rivolgo a tutti quelli che dal Movimento alla Lega fecero una campagna elettorale molto diversa dai toni di oggi”. Paragone domanda: “Dov’è ilche doveva difendere l’acqua pubblica? Il forum ti ha restituito sotto casa la Stella, quella che era la prima stella del Movimento. Avete tradito tutto il programma con il quale i cittadini vi hanno dato fiducia. Per non parlare poi dell’astensione, cosa vuol dire astenersi adesso? È proprio una decisione ...