Vasco Vascotto: "Luna Rossa ha grosse chance di vincere la America's Cup. NZ non se la gode con poco vento" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cresce l'attesa nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove sabato 13 febbraio incomincerà la Finale della Prada Cup. Luna Rossa affronterà Ineos Uk in quella che si preannuncia come una vera e propria battaglia titanica. La tensione è palpabile, le dichiarazioni delle ultime settimane sono roventi e il clima non è di certo dei più sereni. Ora bisognerà parlare in acqua e l'imbarcazione italiana ha tutte le carte in regola per provare a giocarsela alla pari contro i britannici. In palio non soltanto il trofeo ma, soprattutto, la possibilità di sfidare Team New Zealand nel match race che assegnerà la America's Cup. Prada Cup, Vasco Vascotto: "Non ascoltiamo le ca***te degli inglesi, forse gli diamo fastidio" Vasco Vascotto, sailor di Luna

