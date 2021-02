Varianti Covid, Perugia zona rossa: le immagini della città deserta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) commenta Strade deserte a Perugia , dove è stata istituita una zona rossa in città e provincia a causa della diffusione allarmante delle Varianti inglese e brasiliana del coronavirus . Le telecamere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) commenta Strade deserte a, dove è stata istituita unaine provincia a causadiffusione allarmante delleinglese e brasiliana del coronavirus . Le telecamere ...

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione

Sono tre le varianti che dagli ultimi mesi del 2020 l'Iss sta monitorando con particolare attenzione: quella inglese, quella brasiliana e quella sudafricana. Mutazioni che sono state segnalate anche nel nostro ...

Covid, "gente all'aperto? No rischi se con mascherina"

E c'è ormai evidenza che ci sono una serie di varianti in circolazione che hanno una contagiosità maggiore e che quindi implicano un mantenimento delle misure previste per evitare il contagio".

Covid, variante inglese, brasiliana e sudafricana: come riconoscerle dai sintomi (e come difendersi) Il Messaggero Le nuove varianti del coronavirus colpiscono di più i giovani?

Alcuni focolai di Covid-19 scoppiati all’interno delle scuole del Centro Italia fanno temere che i giovani siano il bersaglio delle nuove varianti. Ma gli esperti dell’Istituto superiore di sanità pre ...

Covid, la variante inglese arriva a Siracusa: più di un caso accertato

La variante inglese del Covid 19 è arrivata a Siracusa. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano Repubblica, sarebbero tre i positivi per i quali è in corso lo studio del link epidemiologico. Il primo ...

