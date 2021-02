Valle e Rossi (Pd): “Anche in Piemonte vaccini non utilizzati a sostituti” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I consiglieri regionali del Partito Democratico Daniele Valle e Domenico Rossi chiedono che i vaccini non somministrati vengano assegnati a sostituti: “Anche la Regione Piemonte adotti il metodo ‘panchina’ già attivato dalla Regione Lazio per evitare lo spreco di dosi”. “Ogni giorno durante i turni di vaccinazione possono esserci defezioni dell’ultimo minuto per problemi personali o di salute, quelle dosi di vaccino però non devono andare perse – sostengono gli esponenti dem -. Seguendo l’esempio di Israele, la Regione Lazio ha previsto di affidare alle Uscar quelle dosi per farle a domicilio agli over 80 che hanno già aderito alla campagna”. “In questo modo è possibile salvare le dosi, destinandole in maniera trasparente alla fascia di popolazione più fragile che potrà ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I consiglieri regionali del Partito Democratico Danielee Domenicochiedono che inon somministrati vengano assegnati a: “la Regioneadotti il metodo ‘panchina’ già attivato dalla Regione Lazio per evitare lo spreco di dosi”. “Ogni giorno durante i turni di vaccinazione possono esserci defezioni dell’ultimo minuto per problemi personali o di salute, quelle dosi di vaccino però non devono andare perse – sostengono gli esponenti dem -. Seguendo l’esempio di Israele, la Regione Lazio ha previsto di affidare alle Uscar quelle dosi per farle a domicilio agli over 80 che hanno già aderito alla campagna”. “In questo modo è possibile salvare le dosi, destinandole in maniera trasparente alla fascia di popolazione più fragile che potrà ...

