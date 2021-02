Valle Caudina, sindaco dispone chiusura scuole fino al 28 febbraio: alunni in Dad (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Moiano, Giacomo Buonanno, ha firmato un’ordinanza, la n.1 del 10 febbraio 2021, in cui si dispone la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado sul territorio cittadino, fino al 28 febbraio 2021. Per tutti gli alunni di Moiano, l’istruzione scolastica proseguirà dunque con la Dad. Oltre alla chiusura delle scuole, il sindaco Buonanno, con un’altra ordinanza ha rimodulato orari e giorni di apertura della casa comunale. Lunedì, mercoledì mattina e venerdì gli uffici comunali resteranno chiusi. Le misure si sono rese necessarie in virtù dell’aumento dei contagi da Covid-19, sia nel comune di Moiano, che nei comuni limitrofi. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Moiano, Giacomo Buonanno, ha firmato un’ordinanza, la n.1 del 102021, in cui siladi tutte le, di ogni ordine e grado sul territorio cittadino,al 282021. Per tutti glidi Moiano, l’istruzione scolastica proseguirà dunque con la Dad. Oltre alladelle, ilBuonanno, con un’altra ordinanza ha rimodulato orari e giorni di apertura della casa comunale. Lunedì, mercoledì mattina e venerdì gli uffici comunali resteranno chiusi. Le misure si sono rese necessarie in virtù dell’aumento dei contagi da Covid-19, sia nel comune di Moiano, che nei comuni limitrofi. L'articolo proviene da ...

user_tv : L'ufficializzazione... - GazzettaCE : Corrieri della droga dal casertano alla valle Caudina con bebè al seguito, assolti per non aver commesso il fatto - irpiniatimes1 : San Martino Valle Caudina, sanificazione straordinaria di tutti gli Istituti scolastici - irpiniatimes1 : Covid-19, il punto della situazione a San Martino Valle Caudina - irpiniatimes1 : San Martino Valle Caudina, un dono per la Croce Rossa Italiana Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Caudina Dissesto e frane, D'Ercole (FdI): Da De Luca solo chiacchiere

... anche la nostra provincia è stata drammaticamente martoriata dalla dissoluzione di un territorio costantemente maltrattato - dichiara D'Ercole - Da Celzi di Forino alla Valle Caudina per finire con ...

Covid - 19, 24 nuovi positivi in Irpinia

... - 1, residente nel comune di Nusco; - 1, residente nel comune di Quindici; - 1, residente nel comune di Rotondi; - 1, residente nel comune di San Martino valle Caudina . L'Azienda Sanitaria Locale ...

Valle Caudina: piove troppo, si insediano i Coc il Caudino Valle Caudina, sindaco dispone chiusura scuole fino al 28 febbraio: alunni in Dad

Il sindaco di Moiano, Giacomo Buonanno, ha firmato un’ordinanza, la n.1 del 10 febbraio 2021, in cui si dispone la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado sul territorio cittadino, fino al ...

Dissesto idrogeologico, D’Ercole (FdI): “Silenzio assordante sull’emergenza in Campania”

“Dopo il crollo del costone che ha interrotto i collegamenti con Amalfi, dopo la voragine nel parcheggio dell’ospedale del mare a Napoli (fu lo stesso De Luca a parlare di dissesto idrogeologico come ...

... anche la nostra provincia è stata drammaticamente martoriata dalla dissoluzione di un territorio costantemente maltrattato - dichiara D'Ercole - Da Celzi di Forino allaper finire con ...... - 1, residente nel comune di Nusco; - 1, residente nel comune di Quindici; - 1, residente nel comune di Rotondi; - 1, residente nel comune di San Martino. L'Azienda Sanitaria Locale ...Il sindaco di Moiano, Giacomo Buonanno, ha firmato un’ordinanza, la n.1 del 10 febbraio 2021, in cui si dispone la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado sul territorio cittadino, fino al ...“Dopo il crollo del costone che ha interrotto i collegamenti con Amalfi, dopo la voragine nel parcheggio dell’ospedale del mare a Napoli (fu lo stesso De Luca a parlare di dissesto idrogeologico come ...